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В мире

Полотно эпохи Возрождения, проданное на Sotheby's за $840.000, оказалось подделкой

время публикации: 15:23 | последнее обновление: 15:23 блог версия для печати

Полотно эпохи Возрождения "Святой Иеронимус", которое эксперты сочли произведением итальянского художника XVI века Пармиджанино или же его учеников и продали на аукционе Sotheby's за 842.500 долларов, оказалось современной подделкой.

Об этом пишет в четверг, 19 января, британский таблоид The Daily Mail.

Эксперты обнаружили, что краски, положенные на холст, включают фталоцианиновый зеленый пигмент, который не умели производить 400 лет тому назад.

Владельцы аукционного дома подали иск в Окружной суд Нью-Йорка, ответчиком по данному делу выступил коллекционер Лайонель де Сен Донат-Пурьер, который выставил картину на торги в 2012 году.

В прошлом году руководство Sotheby's потребовало от покупателя этого полотна вернуть его на экспертизу – в связи с расследованием, которое проводилось до того, как коллекционер приобрел данную картину. Позже ему была возвращена полная стоимость покупки.

Напомним, что в октябре прошлого года Sotheby's объявил подделкой "Портрет мужчины", приписываемый Францу Хальсу, проданный за 10 млн долларов, который, как выяснилось, также была написан синтетическими современными красками, изобретенными в XX веке.

Ранее подделкой оказалось полотно "Венера с вуалью", якобы принадлежащее кисти Лукаса Кранаха-старшего, который купил князь Лихнештейна за 7 млн евро.

Все три картины были выставлены на торги одним и тем же коллекционером, Джулиано Руффини, который заявил: он никогда не называл имена авторов этих полотен. Обвинительное заключение против него подано не было.

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Четверг, 19 января 2017 г.
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