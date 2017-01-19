В РПЦ прошла встреча с делегациями ХАМАС и ФАТХ

Находящиеся в Москве члены делегаций ХАМАС и ФАТХ были приняты представителем Московского патриархата.

С делегациями палестинских группировок встречался глава внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает РИА Новости. Указанная встреча состоялась в среду, 18 января.

Пресс-служба ОВЦС сообщила, что митрополит Волоколамский Иларион обсудил с представителями ФАТХ, ХАМАС и других палестинских организаций вопросы взаимоотношений христиан и мусульман в России и Палестине.

"Митрополит Иларион рассказал о высоком уровне доверия между религиозными общинами в России, диалог между которыми осуществляется на площадке Межрелигиозного совета России. Председатель ОВЦС выразил надежду на скорейшее мирное и правовое урегулирование конфликта на Святой Земле", - отметил собеседник агентства.





