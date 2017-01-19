На севере Индии столкнулись грузовик и школьный автобус, десятки погибших

В четверг, 19 января, в округе Этах (в западной части индийского штата Уттар-Прадеш) столкнулись грузовик и школьный автобус.

Как сообщает сайт Times of India, в результате ДТП погибли не менее 25 человек, в их числе 18 школьников, около 50 человек получили ранения и травмы. 36 пострадавших находятся в критическом состоянии. Число жертв может возрасти.

Известно, что в автобусе ехали учащиеся Aliganj's JS Public School.

В сообщении отмечается, что эта школа открылась 19 января после трехдневного перерыва, вызванного экстремальными погодными условиями.