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В мире

На севере Индии столкнулись грузовик и школьный автобус, десятки погибших

время публикации: 09:19 | последнее обновление: 09:19 блог версия для печати фото
На севере Индии столкнулись грузовик и школьный автобус, десятки погибших

В четверг, 19 января, в округе Этах (в западной части индийского штата Уттар-Прадеш) столкнулись грузовик и школьный автобус.

Как сообщает сайт Times of India, в результате ДТП погибли не менее 25 человек, в их числе 18 школьников, около 50 человек получили ранения и травмы. 36 пострадавших находятся в критическом состоянии. Число жертв может возрасти.

Известно, что в автобусе ехали учащиеся Aliganj's JS Public School.

В сообщении отмечается, что эта школа открылась 19 января после трехдневного перерыва, вызванного экстремальными погодными условиями.

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