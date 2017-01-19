В центральной Италии лавина накрыла отель, десятки пропавших без вести

В среду, 18 января, в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия в провинции Абруццо (центральная Италия) снежная лавина накрыла небольшую гостиницу Rigopiano di Farindola, сообщает ТАСС.

Как передает новостной канал RaiNews24, в здании могут находиться до 20 человек.

В настоящее время, телефоны постояльцев и сотрудников не отвечают. Начата поисково-спасательная операция.

Сход лавины, по всей видимости, был следствием недавнего землетрясения.

Во многих районах в центре Апеннин толщина снежного покрова достигает одного-двух метров, неблагоприятные погодные условия осложняют ситуацию в регионе. На расчистку снега брошены дополнительные силы, в том числе военные. Без электричества остаются около 150 тысяч человек.