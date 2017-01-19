19 января 2017 г.
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В мире

В результате схода лавины на отель в Италии может быть множество жертв

время публикации: 10:26 | последнее обновление: 10:26 блог версия для печати

В среду, 18 января, в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия в провинции Абруццо (центральная Италия) снежная лавина накрыла небольшую гостиницу Rigopiano di Farindola.

По данным RaiNews24, в отеле находятся около 20 постояльцев и обслуживающий персонал (в общей сложности, около 30 человек).

В настоящее время спасены двое постояльцев этого отеля, которые подали сигнал бедствия. Известно, что в отеле есть раненые.

Власти Италии высказывают опасения, что в результате этого происшествия может быть множество жертв.

Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля, передает РИА Новости. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Сход лавины, по всей видимости, был следствием недавнего землетрясения.

Во многих районах в центре Апеннин толщина снежного покрова достигает одного-двух метров, неблагоприятные погодные условия осложняют ситуацию в регионе. На расчистку снега брошены дополнительные силы, в том числе военные. Без электричества остаются около 150 тысяч человек.

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// NEWSru.co.il // В мире // 19 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 18 января 2017 г.
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