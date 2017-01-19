Le Soir: из-за угрозы ареста Ципи Ливни отменила визит в Брюссель

В четверг, 19 января, бельгийский сайт Le Soir http://www.lesoir.be/1419954/article/actualite/monde/2017-01-19/l-israelienne-tzipi-livni-aurait-du-etre-interpellee-lundi-bruxelles сообщил, что Ципи Ливнибудет арестована по подозрению в военных преступлениях, если приедет для участия в конференции Европарламента. Об этом изданию сообщили в Федеральной прокуратуре Бельгии.

Бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни была приглашена для участия в конференции Европейского парламента, которая должна состояться 23 января. Однако, по информации Le soir, 19 января израильский политик уведомила организаторов, что она заболела и приехать не сможет.

В прокуратуре Бельгии заявили, что жалоба против Ципи Ливни, а также других израильских военных и политиков, была подана группой лиц, пострадавших в результате операции "Литой свинец" в секторе Газы.

По информации израильской радиостанции "Решет Бет", Ципи Ливни здорова и завтра она должна вылететь в Давос для участия в экономическом форуме.









