В Испании по запросу ФБР США задержан российский программист Станислав Лисов

Правоохранительные органы Испании по запросу Федерального бюро расследований США задержали программиста Станислава Лисова, сообщает РИА Новости. Как передает сайт телеканала Russia Today со ссылкой на супругу задержанного, Лисова подозревают в причастности к хакерским атакам.

Дарья Лисова рассказала RT, что живет вместе с мужем в Таганроге, в Испании они прилетели в отпуск. По словам Дарьи, Станислав работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов.

Станислав Лисов был задержан в аэропорту Барселоны, куда приехал, чтобы сдать взятый на прокат автомобиль. Из Барселоны семья Лисовых планировала отправиться в Лион, к друзьям.

После задержания сотрудники испанской полиции начали проверять телефон, планшет и ноутбук С.Лисова. Они также сообщили, что задерживают россиянина по запросу ФБР и Интерпола.

По данным Лисовой, обвинения ее мужу не предъявили, сейчас он находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.

Пресс-секретарь посольства России в Испании Василий Ниорадзе сообщил, что власти официально уведомили диппредставительство о задержании российского гражданина. Российская сторона направила запрос с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания мужчины.