Бразильская певица, прославившая "Ламбаду", найдена мертвой в сгоревшем автомобиле

Лоалва Браз, 63 лет, в прошлом солистка группы Kaoma Lambada, был найдена мертвой в сгоревшей машине модели Honda Civic возле своего дома, расположенного в районе Сакуарема, Рио-де-Жанейро.

Об этом пишет в четверг, 19 января, бразильское издание UOL со ссылкой на пресс-службу гражданской полиции.

Kaoma Lambada – один из самых успешных музыкальных коллективов 80-х годов прошлого столетия. Она была основана в 1985 году и получила всемирную известность благодаря хитам "Плач Унесенных", "Танцы Ламбада" и "Lambamor".

Группа продала более 25 миллионов пластинок по всему миру, в числе которых более 80 золотых и платиновых записей. В последнее время Лоалва жила в Сакуарема и владела отелем под названием Azur.

Пожарных вызвали после того, как ранним утром загорелась мансарда гостиницы. Спустя два часа поступил еще один вызов - в связи с возгоранием автомобиля.

Данное дело расследуют сотрудники 124-й полицейского участка Сакуарема, тело будет отправлено в Институт судебной медицины для идентификации. Полиция рассматривает среди прочих и версию убийства.

Лоалва Браз родилась в Рио-де-Жанейро, ее отец был руководителем оркестра народных инструментов, мать – пианисткой. Браз жила во Франции и Швейцарии, затем вернулась в Бразилию. В последние годы певица занималась сольной карьерой и управляла отелем.