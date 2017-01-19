Теракт "Аль-Каиды" в Мали: 60 погибших, 115 раненых, среди жертв граждане США, Канады, Франции и других стран

В четверг, 19 января, власти Мали через зарубежные агентства распространили уточненные данные о жертвах теракта, совершенного накануне на военной базе в городе Гао (на северо-востоке страны).

По официальным данным, погибли не менее 60 человек, 115 получили ранения. Среди погибших представители 18 стран, в том числе Франции, Швейцарии, США и Канады, передает агентство Anadolu.

Теракт осуществили пять террористов-смертников, управлявших заминированным грузовиком. Никто из них не выжил.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аль-Мурабитун", созданная в 2013 году и являющаяся военизированным подразделением "Аль-Каиды в исламском Магрибе".





