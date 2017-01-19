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В мире

Теракт в Мали: среди 77 погибших граждане США, Канады, Франции и других стран

время публикации: 14:27 | последнее обновление: 14:27 блог версия для печати фото
Теракт в Мали: среди 77 погибших граждане США, Канады, Франции и других стран
Теракт в Мали: среди 77 погибших граждане США, Канады, Франции и других стран
Теракт в Мали: среди 77 погибших граждане США, Канады, Франции и других стран

Представитель командования армии Франции полковник Патрик Стейжер сообщил, что число жертв теракта на базе миротворческих сил в городе Гао (на северо-востоке Мали) возросло до 77, передает телеканал "Аль-Джазира". Ранее сообщалось о 60 погибших и 115 раненых, среди которых есть граждане представители 18 стран: Франции, Швейцарии, США, Канады и других.

В связи с этим трагическим происшествием президент Мали объявил в стране трехдневный траур.

Судя по имеющимся данным, пять боевиков-смертников на заминированном грузовике смогли прорваться через КПП в расположение миротворческих сил, действующих в Мали под эгидой ООН. Нападения было совершено около 9 утра 18 января, когда сотни военнослужащих, из числа граждан Мали и иностранных сил, собрались на построение и готовились выезжать на патрулирование. Террористы использовали грузовик с символикой миротворческих сил. В результате мощного взрыва погибли десятки людей, более 100 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аль-Мурабитун", созданная в 2013 году и являющаяся военизированным подразделением "Аль-Каиды в исламском Магрибе". Представители этой группировки заявили, что они отомстили Мали за сотрудничество с французами.

Нападение было совершено через несколько дней после того, как базу в Гао посещал президент Франции Франсуа Олланд, заявивший о том, что его правительство намерено продолжать поддерживать власти африканских стран, которые борются с радикальными группировками исламистского толка.

"Аль-Джазира" напоминает, что Гао был захвачен боевиками-исламистами в 2012 году, но через год город освободили французские войска. Несмотря на то, что этот регион контролируется международными миротворческими силами, в Гао не прекращаются атаки исламистов. Так, например, в декабре прошлого года был осуществлен теракт около терминала местного аэропорта, тогда боевики тоже использовали заминированный грузовик.

В общей сложности численность миротворческих сил ООН в Мали (MINUSMA) составляет 13 тысяч человек. В настоящее время эта миссия считается одной из самых опасных.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 19 января 2017 г.
Теракт "Аль-Каиды" в Мали: 60 погибших, 115 раненых, среди жертв граждане США, Канады, Франции и других стран
// NEWSru.co.il // В мире // 18 января 2017 г.
Теракт на военной базе в Мали, десятки погибших







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Четверг, 19 января 2017 г.
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