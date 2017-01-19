19 января 2017 г.
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В мире

Опрос Le Monde: Марин Ле Пен победит в первом раунде президентских выборов

время публикации: 17:46 | последнее обновление: 17:46 блог версия для печати фото
Опрос Le Monde: Марин Ле Пен победит в первом раунде президентских выборов

Результаты последнего опроса, проведенного компанией Ipsos Sopra Steria по заказу газеты Le Monde, свидетельствуют о том, что глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, является лидером президентской гонки.

По данным этого исследования, Ле Пен наберет в первом раунде от 25% до 26% голосов избирателей. Экс-премьер Франсуа Фийон, возглавляющий умеренно-правую партию "Республиканцы", отстает от нее всего лишь на один процентный пункт. Опрос, проведенный в прошлом месяце, свидетельствовал о том, что он на 3% обходит соперницу, которая, впрочем, еще не начала предвыборную кампанию.

Президент Франции Франсуа Олланд, представляющий левый лагерь французской политики, ранее объявил, что не намерен идти на второй срок. В то же время социологи не исключают, что Эммануэль Маркон, в прошлом весьма успешный министр экономики Франции в правительстве Олланда, который идет на выборы как независимый кандидат, может преподнести неожиданный сюрприз. В настоящее время Макрон занимает третье место, согласно опросам, набирая от 16% до 20% голосов избирателей.

Напомним, впрочем, что праймериз в Социалистической партии, намеченные на этот месяц, определят кандидата в президенты от левого лагеря. Макрон мог бы рассчитывать еще на 5% голосов, если центрист Франсуа Байру, бывший министр образования Франции, откажется от участия в президентской гонке.

21 декабря 2016 года французская газета Canard Enchaine сообщила, что "Национальный фронт" заключил договор с Россией, включающий кредит на финансирование предвыборной кампании партии в полном объеме – в обмен на признание Крыма российской территорией в случае победы. Генсек партии Николя Бей опровергает эту информацию, как и сама Марин Ле Пен. Президентские выборы во Франции состоятся в апреле и мае 2017 года.

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Четверг, 19 января 2017 г.
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