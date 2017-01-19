CNN смоделировал и выложил в сеть "репортаж" об убийстве Трампа на инаугурации

Телеканал CNN опубликовал на ресурсе YouTube видеоолик о наследовании президентских полномочий в случае убийства Дональда Трампа во время инаугурации, которая состоится в пятницу, 20 января.

Об этом пишет в четверг, 19 января, информационное агентство РИА Новости.

Репортер Брайан Тодд рассмотрел сценарий покушения не только на избранного президента, но и на вице-президента и наиболее влиятельных членов Конгресса США

Согласно конституции США, если президент и вице-президент убиты либо недееспособны, их заменяет спикер палаты представителей, а за ним следует временный председатель Сената. Если и с ними что-то случается, обязанности президента исполняют министры, начиная с госсекретаря.

В случае убийства на инаугурации ситуация осложняется тем, что к полудню министры правительства Барака Обамы уже сложат свои полномочия , включая госсекретаря Джона Керри, а выдвинутый Трампом на этот пост Рекс Тиллерсон пока не утвержден в должности.

Поэтому в полдень 20 января обязанности главы Госдепа начнет временно исполнять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон, представитель администрации Обамы.

Кроме того, на случай и вовсе катастрофических событий в США выбирается так называемый дежурный преемник – как правило, это один из министров. Он не присутствует на инаугурации и находится под охраной в отдаленном месте, его имя не разглашается.

Этот дежурный преемник будет тоже не из команды Трампа – Сенат еще никого из нее не утвердил – а кто-то из администрации Обамы, сообщает CNN. Репортаж CNN вызвал в социальных сетях взрыв негодования: пользователи оставляют гневные комментарии к видеозаписи на YouTube и критикуют телеканал в Facebook и Twitter.

"По-видимому, CNN считает, что это нормально – в открытую выступать за покушение на избранного президента Трампа, чтобы сохранить во власти администрацию Обамы", – приводит издание слова одного из комментаторов.