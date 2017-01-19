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В Сенат США представлен билль, защищающий штаты, запретившие бойкот Израиля

время публикации: 14:06 | последнее обновление: 14:08 блог версия для печати фото
В Сенат США представлен билль, защищающий штаты, запретившие бойкот Израиля

Сенатор-республиканец Марк Рубио из Флориды и его коллега-демократ Джо Мэнчин из Западной Вирджинии представили на рассмотерние Сената законопроект, в рамках которого федеральное правительство предоставит юридическую защиту местным властям от исков в связи с запретом бойкота Израиля.

Речь идет о мерах, запрещающих движение BDS, принятых рядом штатов, пишет в четверг, 19 января, агентство еврейских новостей JTA.

Этот билль, обнародованный в минувший вторник, является усовершенствованной версией законопроекта, представленного Мэнчином и сенатором-республиканцем Марком Кирком из Иллинойса в феврале прошлого года.

Данный документ уже поддержали 17 законодателей, в числе которых республиканец Тэд Круз из Техаса и демократ Роберт Менендес из Нью-Джерси. Мэнчин утверждает, что принятие этого законопроекта послужит интересам США и Израиля в области экономики и безопасности.

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Четверг, 19 января 2017 г.
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