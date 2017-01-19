Белый дом скоро объявит о том, состоится ли перенос посольства в Иерусалим

В течение ближайших нескольких дней Белый дом проинформирует о том, будет ли перенесено американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, сообщил в четверг, 19 января, новый пресс-секретарь Шон Спайсер в ходе состоявшейся перед инаугурацией пресс-конференции.

Он рекомендовал журналистам "быть готовыми" в скором времени услышать подробности плана Трампа. Спайсер также передал слова избранного президента, который заявил: "Израиль не получил того уважения которого он заслуживает", пишет сайт газеты The Jerusalem Post.

Пресс-секретарь отметил, что по данному вопросу новый глава Белого дома проводит консультации с предполагаемым послом США в Израиле Дэвидом Фридманом, своим зятем Джаредом Кушнером и кандидатом на пост главы Госдепартамента Рексом Тиллерсоном.

Напомним, что накануне уходящий президент Барак Обама в ходе своей последней на этом посту пресс-конференции предупреждал преемника о том, что данный вопрос вызывает сильные чувства у многих и может спровоцировать взрыв в ближневосточном регионе.

Сам же Трамп заявил в беседе с журналистом газеты "Исраэль а-Йом" Боазом Бисмутом, что он помнит о своем обещании перенести посольство и выполнит его. "Конечно, я помню, что я говорил о Иерусалиме. Конечно же я не забыл. И, как вам известно, я не тот человек, который нарушает свои обещания", – приводит издание слова Трампа.

Дэвид Фридман, новый посол США в Израиле, заявил, сообщая о своем назначении, что он надеется начать работу не в Тель-Авиве, а в Иерусалиме.