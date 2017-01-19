19 января 2017 г.
последняя новость: 15:04
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:36 59 членов Палаты представителей Конгресса США бойкотируют инаугурацию Трампа
14:27 Теракт в Мали: среди 77 погибших граждане США, Канады, Франции и других стран
14:06 В Сенат США представлен билль, защищающий штаты, запретившие бойкот Израиля
11:14 Конституционный суд России разрешил не выплачивать компенсацию экс-акционерам ЮКОСа
10:39 Джулиан Ассанж объяснил свой отказ от экстрадиции в США
10:26 В результате схода лавины на отель в Италии может быть множество жертв
09:42 Теракт "Аль-Каиды" в Мали: 60 погибших, 115 раненых, среди жертв граждане США, Канады, Франции и других стран
09:19 На севере Индии столкнулись грузовик и школьный автобус, десятки погибших
06:55 Власти Германии проверят благонадежность 550 мигрантов после теракта в Берлине
06:11 В центральной Италии лавина накрыла отель, десятки пропавших без вести
В мире

59 членов Палаты представителей Конгресса США бойкотируют инаугурацию Трампа

время публикации: 14:36 | последнее обновление: 14:39 блог версия для печати фото
Дональд Трамп

59 членов Палаты представителей американского Конгресса, в числе которых пятеро евреев, отказались принять участие в инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в пятницу, 20 января, сообщает в четверг сайт газеты The Jerusalem Post.

Напомним, что в Палате представителей заседает 194 депутата, включая 20 евреев. Активисты протестной акции называют Трампа нелегитимным главой государства, ряд других возмущены его скандальными высказываниями.

Этот бойкот инициировал в минувшие выходные республиканец Джон Льюис из штата Джорджия, известный борец за гражданские права афроамериканцев, который назвал Трампа "незаконным" президентом, приведенным к власти русскими хакерами.

Избранный президент не остался в долгу и на своей странице в социальной сети Twitter обозвал Льюиса болтуном, не способным действовать, вызвав возмущение тех, кто бок о бок боролся с ним в 60-х годах прошлого столетия.

Напомним, что в Палате представителей заседает 194 депутата, включая 20 евреев. Активисты протестной акции называют Трампа нелегитимным главой государства, ряд других возмущены его скандальными высказываниями.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 19 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017