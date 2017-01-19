59 членов Палаты представителей Конгресса США бойкотируют инаугурацию Трампа

59 членов Палаты представителей американского Конгресса, в числе которых пятеро евреев, отказались принять участие в инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в пятницу, 20 января, сообщает в четверг сайт газеты The Jerusalem Post.

Напомним, что в Палате представителей заседает 194 депутата, включая 20 евреев. Активисты протестной акции называют Трампа нелегитимным главой государства, ряд других возмущены его скандальными высказываниями.

Этот бойкот инициировал в минувшие выходные республиканец Джон Льюис из штата Джорджия, известный борец за гражданские права афроамериканцев, который назвал Трампа "незаконным" президентом, приведенным к власти русскими хакерами.

Избранный президент не остался в долгу и на своей странице в социальной сети Twitter обозвал Льюиса болтуном, не способным действовать, вызвав возмущение тех, кто бок о бок боролся с ним в 60-х годах прошлого столетия.

Напомним, что в Палате представителей заседает 194 депутата, включая 20 евреев. Активисты протестной акции называют Трампа нелегитимным главой государства, ряд других возмущены его скандальными высказываниями.