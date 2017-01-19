19 января 2017 г.
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В мире

Конституционный суд России разрешил не выплачивать компенсацию экс-акционерам ЮКОСа

время публикации: 11:14 | последнее обновление: 11:14 блог версия для печати фото
Конституционный суд России разрешил не выплачивать компенсацию экс-акционерам ЮКОСа

В четверг, 19 июля, Конституционный суд Российской Федерации разрешил не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа 1,9 миллиарда евро компенсации, присужденной им Европейским судом по правам человека, передает РИА Новости.

"Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию... Европейский суд должен уважать суверенитет российского законодательства", – сказано в решении, которое огласил глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

Зорькин признал европейскую систему защиты прав человека фундаментальной и в связи с этим призвал найти компромисс в сложившейся ситуации.

Согласно действующему российскому законодательству, Россия не обязана исполнять решения международных судов, если они противоречат Конституции РФ.

В августе прошлого года один бывших совладельцев компании ЮКОС Леонид Невзлин в интервью NEWSru.co.il говорил о судебных разбирательствах с российскими властями так: "Это продолжается больше 10 лет, это может продолжаться еще больше 10 лет. И естественно, что российская сторона пытается действовать не только юридическими, но и PR-методами, защищая свои интересы".

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