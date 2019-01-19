20-летнему австралийцу предъявлено обвинение в убийстве израильской студентки

В пятницу, 18 января, 20-летнему Коди Херману, арестованному в пригороде Мельбурна по подозрению в убийстве 21-летней израильской студентки Айи Маасарауи из Бака эль-Гарбии, предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве.

В понедельник Херман, которого австралийские СМИ называют "начинающим рэпером MC Codez", предстанет перед судом Мельбурна, пишет The Age. Айя Маасарауи находилась в Мельбурне в рамках международной учебной программы. Она изучала китайский и английский языки в Шанхайском университете, а потом в течение нескольких месяцев училась в австралийском университете Ла Троб.

Тело Айи было обнаружено в кустах, неподалеку от трамвайной остановки, рядом с торговым центром в Бандуре. По словам дяди Айи, она возвращалась с комедийного шоу и говорила по телефону со своей сестрой, используя программу FaceTime, когда вдруг разговор прервался и в течение некоторого времени были слышны чужие голоса.

Друзья Айи обратились в полицию после того, как она перестала отвечать на сообщения в WhatsApp. Было выпущено объявление о розыске с указанием примет пропавшей и ее одежды.

Проверка камер наблюдения показала, что Айя Маасаруи ехала поздно вечером из Доклендса на трамвае №86. По всей видимости, она сошла на остановке в районе Бандуры (примерно в километре от места, где она жила). Позже ее тело было найдено случайными прохожими.

В местной полиции говорят, что не публикуют подробности убийства из уважения к семье жертвы, однако подчеркивают, что оно было исключительно жестоким. Согласно следствию, речь идет об атаке случайно выбранной жертвы.





