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В мире

Суд в Гааге обязал Россию выплатить Нидерландам 5,4 млн евро за задержание Arctic Sunrise

время публикации: 03:46 | последнее обновление: 03:49 блог версия для печати фото
Суд в Гааге обязал Россию выплатить Нидерландам 5,4 млн евро за задержание Arctic Sunrise

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, обязал Россию выплатить Нидерландам почти 5,4 млн евро за задержание судна Arctic Sunrise, принадлежащего организации Greenpeace, в 2013 году.

В частности, 2,46 млн евро взыскиваются с России как компенсация материального ущерба, причиненного находившимся на корабле 30 активистам и журналистам, 1,695 млн евро – в качестве компенсации ущерба судну, 600 тыс евро – в качестве компенсации нематериального ущерба людям с судна. Еще 625 тысяч евро – компенсация долей РФ в авансах на оплату арбитражных издержек Нидерландов, сообщает информационное агентство "Интерфакс".

18 сентября 2013 года российские власти задержали судно Arctic Sunrise, шедшее под флагом Нидерландов. Тогда активисты пытались Greenpeace попытались закрепиться на нефтедобывающей платформе "Приразломная" в Печорском море, протестуя против работ "Газпрома" в Арктике.

Их поначалу обвинили в пиратстве, затем в хулиганстве. Экологи провели почти два месяца под арестом, после чего выпустили на свободу под залог в 2 млн рублей. 18 декабря Госдума России утвердила проект амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции РФ, под которую попали и обвиняемые по делу Arctic Sunrise.

При этом в России многие связывали акцию Greenpeace на "Приразломной" не с заботой об экологии, а с попыткой иностранных конкурентов РФ в борьбе за Арктику пошатнуть позиции Москвы в регионе.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 24 декабря 2013 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 4 декабря 2013 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 29 ноября 2013 г.
Последний член экипажа судна Greenpeace вышел на свободу
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// NEWSru.co.il // В мире // 22 ноября 2013 г.
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