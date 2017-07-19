Два москвича подозреваются в организации убийства сына бывшего бизнес-партнера

Два жителя Москвы задержаны по подозрению в организации убийства сына бывшего компаньона по бизнесу одного из них, передает РИА Новости.

"По версии следствия, в апреле 2017 года житель Москвы из мести к бывшему компаньону из Нижегородской области решил организовать похищение его 25-летнего сына с целью вымогательства денег, а в дальнейшем он планировал совершить его убийство. Совместно с подельником они подыскали киллера на территории Чувашии, которому пообещали денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей", – цитирует агентство сообщение Следственного комитета России.

Подозреваемые, в возрасте 48 и 49 лет, были задержаны сотрудниками УФСБ по Чувашии и Нижегородской области в ходе совместных оперативных мероприятий, отметили в СК.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.