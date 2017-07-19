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В мире

Канадский город проголосовал против открытия мусульманского кладбища

время публикации: 10:40 | последнее обновление: 10:40 блог версия для печати фото
Канадский город проголосовал против открытия мусульманского кладбища

В воскресенье, 16 июля, в небольшом канадском городе Сант-Аполлинер в Квебеке был проведен референдум по вопросу открытия в городе мусульманского кладбища, сообщает BBC.

Из 5 тысяч жителей города на референдуме имели право высказаться всего 49 человек. В результате 19 человек высказались против открытия кладбища и всего 16 за.

Инициатива об основании в городе мусульманского кладбища принадлежала исламскому культурному центру Квебека, где 19 января этого года в результате вооруженного нападения погибли шесть человек.

Обвинения в совершении этого преступления предъявлены 27-летнему Александру Биссоннетту, студенту Университета Лаваля.

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