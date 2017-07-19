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В мире

Си Цзиньпин предложил Махмуду Аббасу посредничество в переговорах с Израилем

время публикации: 08:45 | последнее обновление: 08:45 блог версия для печати

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом, находящимся в Китае с официальным визитом.

В ходе встречи китайский лидер заявил, что его страна поддерживает решение о создании двух государств для двух народов, включая Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Он также заявил, что Китай намерен создать посредническую систему для диалога между Израилем и ПНА при активном участии Пекина. Среди прочего, планируется провести в Китае мирную конференцию.

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