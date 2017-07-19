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В мире

Причиной недавнего крушения самолета в Мьянме названа плохая погода

время публикации: 12:38 | последнее обновление: 12:38 блог версия для печати фото
Причиной недавнего крушения самолета в Мьянме названа плохая погода

Специалисты, расследовавшие недавнее крушение военного самолета Мьянмы, пришли к выводу, что пилот потерял управление самолетом, когда воздушное судно вошло в плотное грозовое облако, сообщает BBC.

По данным экспертов, крылья самолета быстро обросли льдом, и встречный ветер привел к поломке двигателя.

Напомним, в среду, 7 июня, военный транспортный самолет Мьянмы, летевший над Андамандским морем из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон, исчез с радаров.

На борту самолета находились 122 человека, в их числе 15 детей. Среди прочих в самолете летели 35 военнослужащих и 14 членов экипажа. Остальные пассажиры были членами семей солдат и офицеров.

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