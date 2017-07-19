Белый дом подтвердил: послом США в России станет Джон Хантсман

Согласно официальному заявлению Белого дома, президент США Дональд Трамп назначит американским послом в России Джона Хантсмана, ранее служившего дипломатическим представителем США в Китае.

Хантсман – опытный дипломат, служивший в администрации пяти американских президентов, и в 2012 году претендовавший на пост кандидата в президенты США от Республиканской партии.

В конце мая нынешний посол США в Москве Джон Теффт, срок полномочий которого истекает осенью, сообщил, что его на этом посту может сменить Хантсман.

Джону Хантсману 57 лет. Он владеет китайским языком, имеет семерых детей. В 2016 году журнал Forbes оценил его состояние в 1 миллиард долларов.

В 1992 году, в возрасте 32 лет, Хантсман возглавил дипломатическую миссию США в Сингапуре, став самым молодым американским послом за последние 100 лет. Губернатором штата Юта он был в 2005-2009 годах. В этот период Юта вошла в тройку лучших штатов по условиям ведения бизнеса, ее бюджет вырос с $16,7 млн до $22,8 млн.

В 2009 году президент Барак Обама назначил Джона Хантсмана послом США в Китае. Этот пост Хантсман занимал до 2011 года.