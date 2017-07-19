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В мире

Хакер взломал бельгийский медицинский сайт и украл данные полумиллиона пользователей

время публикации: 13:26 | последнее обновление: 13:26 блог версия для печати

Неизвестный хакер взломал медицинский сайт Digital Wachtkamer и скачал личные данные полумиллиона бельгийских пациентов, сообщает Le Soir.

Среди украденных хакером данных – не только медицинские карты с адресами электронной почты и номерами телефонов, но и описания медицинских проблем, ставших причиной обращения к специалисту.

Хакер сообщил администрации сайта, что опубликует данные, если ему не заплатят выкуп в размере 42 биткойнов или 85 тысяч евро.

Сайт Digital Wachtkamer представляет собой платформу, через которую пациенты могут записаться на прием к лечащему врачу. Пользователями сайта являются от 550 до 660 тысяч человек.

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