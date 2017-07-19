Накануне вынесения приговора блогер Лапшин не признал вину, но заявил о раскаянии

В среду, 19 июля, в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялись очередные слушания по делу блогера Александра Лапшина, гражданина Израиля и России, который обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и призывах к нарушении территориальной целостности Азербайджана.

Процесс проходит под председательством судьи Аловсата Аббасова.

14 июля прокурор потребовал в качестве меры наказания 6,5 лет лишения свободы.

19 июля в суде выступили адвокат Лапшина и сам обвиняемый.

Адвокат Эдуард Чернин попросил суд оправдать Александра Лапшина. "Записи Лапшина носили лишь информационный характер. В своих записях он не делал призывов к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Экспертная оценка не смогла этого доказать. По этой причине обвинения, выдвинутые против моего подзащитного – безосновательны. Я также прошу исключить из списка доказательств показания свидетелей", – цитирует заявление адвоката сайт haqqin.az.

Александр Лапшин, в свою очередь, заявил, что не признает себя виновным, но сожалеет о содеянном. "Я не согласен с обвинениями. Я побывал в 126 странах. Не считаю себя виновным. Я никого ни к чему не призывал. Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, и ни в коем случае не в правовой плоскости. Понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Но я ни при каких условиях не вступал в преступную связь с армянскими властями", – приводит haqqin.az выступление подсудимого. Лапшин выразил надежду, что конфликт в Нагорном Карабахе будет урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. "Я сожалею о содеянном, раскаиваюсь в том, что, поехав в Карабах, принес страдания его жителям, испытывающим тяготы оккупации. Я понятия не имел об оккупации. Находясь здесь, я испытал только хорошее отношение к себе", – заявил он.

Оглашение приговора ожидается 20 июля.

Судебный процесс по делу Лапшина был начат 22 июня. Первое заседание по существу этого дела состоялось 30 июня. Агентство "Интерфакс" тогда сообщало, что Лапшин не признал своей вины и заявил, что все его визиты в Нагорный Карабах носили исключительно туристический характер.

Блогер Александр Лапшин (1976 года рождения) был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это было связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года, как сообщали азербайджанские СМИ, Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту.

МИД Израиля, а также российское внешнеполитическое ведомство безуспешно пытались предотвратить экстрадицию Лапшина в Азербайджан. Депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") требовала от правительства более активных действий, направленных на освобождение гражданина Израиля, отслужившего в боевых частях ЦАХАЛа.

7 февраля Александр Лапшин был специальным рейсом доставлен из Минска в Баку. Экстрадиция была осуществлена вскоре после того, как Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию Лапшина.