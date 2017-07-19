Адвокат Весельницкая готова рассказать Конгрессу о своей встрече с сыном Трампа

Российский адвокат Наталья Весельницкая, оказавшаяся в центре международного скандала, вспыхнувшего после того, как информация о ее встрече с Дональдом Трамопм-младшим, сыном президента США, стала достоянием прессы, выразила готовность дать показания Конгрессу США.

Об этом сообщает в среду, 19 июля, влиятельное американское издание Business Insider.

"Я готова разъяснить ситуацию, вызвавшую массовую истерию – однако лишь через адвокатов или же под присягой в Сенате", – заявила Весельницкая в интервью прокремлевскому телеканалу Russia Today.

Ранее Весельницкая утверждала, что она – частный адвокат, и не имеет доступа к информации, компрометирующей Хиллари Клинтон, а также каких-либо связей с Кремлем.

Напомним, что встреча Весельницкой, Дональда Трампа-младшего, Джареда Кушнера и политтехнолога Пола Манафорта состоялась в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower. Известно о ней стало только недавно – с подачи американской газеты The New York Times, утверждавшей, что целью переговоров было получение компромата на Хиллари Клинтон.

Позже вся добытая газетой информация подтвердилась – после того как сын Трампа опубликовал электронную переписку с организовавшим встречу пиарщиком Робом Голдстоуном.

Проверка данной информации поручена спецпрокурору по делу о вмешательстве России в выборы Роберту Мюллеру.

В минувший вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил: Дональд Трамп-младший, сын президента США, и российский адвокат Наталья Весельницкая обсуждали на встрече запрет американцам на усыновление российских детей-сирот и "закон Магнитского". Ни о чем другом в этой беседе речь не шла.

Заявление Спайсера было опубликовано на официальном сайте Белого дома.

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