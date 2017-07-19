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В мире

В России будут лишать гражданства за терроризм

время публикации: 11:44 | последнее обновление: 11:59 блог версия для печати фото
В России будут лишать гражданства за терроризм

Госдума РФ в третьем, окончательном чтении, приняла закон, предусматривающий лишение российского гражданства за террористическую деятельность.

В пакет поправок, объединенных в один закон по вопросам гражданства, входят также упрощение процесса получения гражданства РФ для украинцев и присяга для новых граждан.

Так, для получения российского гражданства, жители Украины, как предлагалось ранее, должны будут публично (то есть, заверив это у нотариуса) отказаться от украинского гражданства.

Приносить присягу при вступлении в российское гражданство будут только иностранцы. Те, кто получит гражданство при рождении или при получении российского паспорта в 14 лет, делать этого не должны.

Обусловить предоставление российского гражданства принесением присяги ранее предложил президент РФ Владимир Путин.



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