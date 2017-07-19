В Кремле прокомментировали заявление Захарченко о создании Малороссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Александра Захарченко о создании Малороссии личной инициативой главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Заявление Захарченко, сделанное сегодня утром по теме Малороссии, является его личной инициативой, в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ. Мы остаемся приверженными минским договоренностям", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Захарченко заявил, что в связи с тупиковой ситуацией на Украине следует создать новое государство под названием Малороссия, поскольку название Украина "себя дискредитировало".

"Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", – цитирует Захарченко "Интерфакс".

Захарченко уточнил, что предлагает создать Малороссию в течение трех лет и "во избежание хаоса" ввести на этот срок чрезвычайное положение.

"Предлагаем ввести чрезвычайное положение на три года, за это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну", – сказал Захарченко.