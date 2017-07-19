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В мире

"Вторая встреча" Трампа и Путина: комментарии Белого дома, Кремля и президента США

время публикации: 07:11 | последнее обновление: 07:11 блог версия для печати фото
Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017 года

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщает, что во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге было две встречи президентов России и США, а не одна, как утверждалось ранее.

Напомним, что ранее Белый дом и Кремль официально уведомляли об одной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге, которая длилась более двух часов.

Судя по публикациям американских СМИ, в том числе газеты The New York Times, вторая беседа Путина и Трампа состоялась во время ужина, устроенного канцлером Германии Ангелой Меркель. Американский президент сам подошел к российскому коллеге, они беседовали через переводчика, больше никто в этом разговоре не участвовал. По одним данным, этот разговор длился около часа (об этом пишет издание Hill), по другим – не более получаса.

В Белом доме заявили, что ни о какой второй полноценной встрече Трампа и Путина речи не шло. Пресс-служба Кремля также подчеркивает, что в Гамбурге состоялась одна полноценная встреча российского и американского президентов, хотя подтвердили, что они коротко беседовали накануне и после официальных переговоров.

Сам Дональд Трамп резко прокомментировал публикации о том, что факт его второй встречи с Путиным якобы был сознательно скрыт от общественности: "Фейкньюз история о секретном ужине с Путиным это уже "болезнь". Все лидеры G20 с супругами были приглашены канцлером Германии".

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