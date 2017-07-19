Израильская студентка, укравшая экспонаты Освенцима, предстанет перед судом

Руководство мемориального комплекса "Освенцим-Биркенау" и польская прокуратура подали в суд на 27-летнюю израильтянку Ротем Байдес, студентку факультета искусств колледжа Бейт-Берл в окрестностях Кфар-Сабы, которая украла несколько экспонатов музея.

Об этом пишет в среду, 19 июля, сайт газеты Times of Israel.

Ротем посещала Освенцим шесть раз и унесла с собой осколки стекла, несколько блюдец, металлический винт, чайную ложку и знак, предупреждающий посетителей, что запрещено выносить экспонаты с территории бывшего нацистского концлагеря.

Байдес, внучка бывших узников Освенцима, сообщила, что эти предметы она использовала для дипломного проекта. Однако после того, как информация о краже экспонатов Освенцима стала известна руководству колледжа, ее выставка была отменена, а девушка подвергнута дисциплинарному взысканию.

В интервью израильскому сайту Ynet Байдес призналась: она знала, что нарушает закон, но сочла разумным поступить таким образом там, где нарушались основные права человека. Девушка также сообщила, что хотела сохранить для себя память об узниках концлагеря, в числе которых был и ее дед.

"Миллионы людей были убиты на основе нравственных законов некой страны и некоего режима. И если эти законы таковы, то я могу действовать там согласно моим собственным принципам. Законы определяются людьми, а мораль и культура меняются с течением времени", – так Байдес объяснила свой поступок в беседе с корреспондентом израильской газеты "Едиот Ахронот".