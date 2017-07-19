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Преподавательница религиозного вуза уволена за поддержку ЛГБТ-сообщества

время публикации: 20:59 | последнее обновление: 20:59 блог версия для печати фото
Преподавательница религиозного вуза уволена за поддержку ЛГБТ-сообщества

22-летняя Рути Робертсон, преподаватель политологии в Университете Бригама Янга, лишилась работы после того, как 5 июня опубликовала в социальной сети Facebook "пост" в поддержку ЛГБТ-сообщества. Она похвалила мероприятие Pride Month и выразила протест против жесткой позиции в отношении геев секты "Церковь Иисуса Христа святых последних дней", членом которой является она сама.

Об этом пишет в среду, 19 июля, газета Тhe Washington Post.

Отметим, что Университет Бригама Янга, расположенный в городе Прово, штат Юта – частное учебное заведение, основанное основанный Церковью Иисуса Христа Святых последних дней в 1875 году , один из крупнейших религиозных вузов США.

В статье говорится, что этот "пост" был виден только друзьям Рути – ни один из ее студентов не мог прочесть этот текст. Однако информация о нем дошла до руководства университета, после чего молодую преподавательницу вызвали "на ковер" и потребовали немедленно удалить "пост". Она отказалась, и ее контракт не продлили.

В интервью телеканалу KUTV Робертсон заявила, что не намерена жертвовать своими убеждениями ради сохранения рабочего места и продолжит поддерживать своих друзей-геев, к числу которых она сама не принадлежит.

"Я не согласна с тезисом "любите грешника и ненавидьте грех", потому что этот "грех" – часть его природы. Гомосексуализм – это не грех, если Бог создал нам, то он создал и геев", – так она объясняет свою позицию.

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Среда, 19 июля 2017 г.
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