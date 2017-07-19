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О.Джей Симпсону грозит отсрочка помилования: он мастурбировал на глазах у тюремщицы

время публикации: 18:43 | последнее обновление: 18:43 блог версия для печати фото
О.Джей Симпсону грозит отсрочка помилования: он мастурбировал на глазах у тюремщицы

70-летний О.Джей Симпсон, звезда американского футбола и кино, отбывающий 33-летний срок в тюрьме штата Невада по обвинению в организации и руководстве преступным сообществом, был застигнут одной из тюремщиц в тот момент, когда он мастурбировал в своей камере.

Этот проступок грозит заключенному отсрочкой в помиловании, пишет в среду, 19 июля, британский таблоид The Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

В ближайший четверг Симпсон предстанет перед Комиссией по условно-досрочному освобождению Департамента исправительных учреждений штата Невада, где состоятся дисциплинарные слушания.

Напомним, что 4 октября 2008 года суд Лас-Вегаса признал О. Джея Симпсона виновным в вооруженном ограблении и похищении людей. 3 сентября 2007 года подсудимый вместе с приятелями ворвался в номер одной из гостиниц Лас-Вегаса , где проживал коллекционер спортивных трофеев, и силой отобрал принадлежавшие ему ранее кубки, угрожая оружием.

Суд признал Симпсона виновным по всем двенадцати пунктам обвинения, в связи с чем ему грозило пожизненное заключение.

Всемирную известность О. Джею принесло громкое судебное дело: его подозревали в убийстве жены и ее друга. В 1995 г. он был оправдан и избежал смертной казни.

Тем не менее, позднее Симпсона признали "ответственным" за смерть жены и молодого официанта по фамилии Голдман. Суд обязал Симпсона выплатить штраф в размере $33,5 млн.

Избежать куда более сурового наказания ему помогли адвокаты Роберт Кардашьян и Джонни Кокран, которых прозвали "сказочной упряжкой". Позже они оба умерли от рака: Роберт Кардашян – в 2003 г., Джонни Кокран – в 2005 г.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 4 июля 2010 г.
О.Джей Симпсон женится на юной блондинке, которую никогда не видел
// NEWSru.co.il // В мире // 4 октября 2008 г.
Суд признал О.Дж.Симпсона виновным в ограблении и похищении
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2008 г.
О Джей Симпсон вновь отправлен в тюрьму. Его обвиняют в ограблении







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