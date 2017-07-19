Частичная победа Трампа: ВС США временно оставил в силе запрет на въезд мигрантов

Верховный суд США, который ранее временно приостановил запрет на действие закона о въезде в США мигрантов из шести мусульманских стран, отказался полностью отменить блокировку данного запрета, расширив определение "ближайшие родственники", в число которых попадают теперь деды и бабки.

Об этом пишет в среду, 19 июля, новостное агентство Reuters.

Судьи, впрочем, отметили, что это решение также является временным, а трое из девяти членов судейской коллегии заявили, что готовы "полностью удовлетворить просьбу Трампа".

Напомним, что 6 марта Трамп подписал новую версию иммиграционного указа, в соответствии с которым въезд в США запрещается на 90 дней гражданам шести мусульманских стран: Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, Йемена. Ирак, фигурировавший в предыдущей версии указа, в этот список не вошел.

Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев. 15 марта федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи) заблокировал указ за день до того, как он должен был вступить в силу.

Гавайи стали первым штатом, который обратился в суд, оспаривая указ о временном ограничении иммиграции из шести мусульманских стран. В иске, поданном представляющими штат адвокатами, говорилось, что из-за запрета пострадает мусульманское население штата, снизится приток туристов и студентов из-за рубежа.

Генеральный прокурор штата Дуг Чин назвал вторую версию этого указа Muslim Ban 2.0, отметив, что она мало отличается от первой, не оставляет места для экстренных случаев и исключений и также "беззаконна", как и первая. 12 июня второй по счету апелляционный суд подтвердил приостановку указа Трампа, препятствующего въезду граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США.

Решение о приостановке указа было поддержано Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Вирджиния.

26 июня Верховный суд США принял решение пересмотреть в октябре этого года свой вердикт по ранее отклоненному указу президента США, временно приостанавливающему въезд в страну гражданам шести мусульманских стран – по просьбе администрации Белого дома.

14 июля администрация Трампа обратилась к Верховному суду с требованием отменить решение окружного суда штата Гавайи, ограничивающее запрет на въезд граждан Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Согласно указу, сегодня граждане этих стран могут въезжать в США только после того, как докажут наличие близких родственных связей или бизнеса. Данное требование также распространяется на беженцев из других стран.