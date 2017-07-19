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В мире

Из-за сообщения о бомбе остановлено движение международных поездов в Венгрии

время публикации: 17:33 | последнее обновление: 17:33 блог версия для печати фото
Из-за сообщения о бомбе остановлено движение международных поездов в Венгрии

Полиция Венгрии остановила движение всех 18 международных поездов, функционирующих в стране, и эвакуировала пассажиров в связи с угрозой безопасности.

Об этом пишет в среду, 19 июля, новостное агентство Reuters.

Согласно сведениям источника, полицейские приняли звонок анонимного абонента, который сообщил о заложенной в одном из этих поездов бомбе.

В настоящее время стражи порядка обыскивают вагоны, о чем сообщается на официальном сайте полиции Венгрии.

Отметим, что в настоящее время в этой стране находится глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу – в рамках официального визита. Однако о связи этих событий с приездом израильского премьера пресса не пишет.

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