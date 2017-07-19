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Нетаниягу на закрытой встрече в Будапеште: "Политика Европы в отношении Израиля безумна"

время публикации: 13:33 | последнее обновление: 13:34 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу

Во вторник, 19 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу подверг резкой критике политику Евросоюза в отношении Израиля и назвал ее безумной.

Нетаниягу сделал это заявление в Будпеште ходе встречи с лидерами Венгрии, Польши, Чехии и Словакии. Делая эти заявления, премьер-министр не знал, что они по ошибке передаются журналистам, находившимся за пределами помещения, где проходила встреча. "Евросоюз – это единственное межгосударственное образование, которое обуславливает экономическое сотрудничество с Израилем, страной, поставляющей технологию Европе, выполнением политических требований. Это безумие", - сказал Нетаниягу.

Он добавил: "Европа должна решить, чего она хочет – процветания или гниения и исчезновения". Глава правительства Израиля тут же добавил, что последняя фраза была сказана в шутку: "Я вижу, что вы этого не поняли, так как я не был политически корректен", - сказал он.

Премьер-министр Израиля добавил: "Не надо вредить единственной стране в регионе, которая заботится об интересах Европы. Перестаньте нападать на Израиль, поддержите нас. Европа отрезает себя от одного из наиболее быстро развивающихся центров мира, и это совершенно нелогично. Европа вредит себе тем, что пытается вредить Израилю своей безумной политикой выдвижения нам условий".

В тот момент, когда выяснилось, что слова Нетаниягу передаются в наушники журналистам, трансляция была прервана.

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