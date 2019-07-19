Групповое изнасилование 19-летней британки на Кипре. Сведения о подозрениях в отношении израильтян

Расследование обстоятельств группового изнасилования 19-летней британской туристки на кипрском курорте Айя Напа, по подозрению в совершении которого задержаны 12 израильтян в возрасте от 15 до 18 лет, продолжает оставаться центральной темой израильских СМИ. Кипрские и британские издания пишут об этом инциденте менее подробно.

Согласно материалам расследования, которые попали в СМИ, изнасилование было совершено в номере 723 отеля Napa Rocks в ночь на среду, 17 июля.

По словам потерпевшей, израильский юноша, с которым у нее были романтические отношения и, по меньшей мере, двукратный секс, позвал ее в свой гостиничный номер (723). Она заявила, что этот молодой человек был груб с ней и изнасиловал ее, а потом пригласил своих приятелей, чтобы те надругались над ней. Потерпевшая говорит, что 12 израильтян изнасиловали ее – один за другим, причем многие снимали происходившее на свои мобильные телефоны. Полиция Кипра конфисковала 11 смартфонов подозреваемых, результаты проверки пока не опубликованы, сообщают сайты Ynet и Walla.

В ходе допросов девять задержанных признались, что находились во время изнасилования в номере 723. Трое заявили, что их в это время в данном номере не было. Кто-то говорит, что в это время был в одном из ночных клубов, кто-то утверждает, что в это время был в "Макдональдсе".

Потерпевшая говорит, что была знакома только с двумя из тех, кто ее насиловал (ее приятелем и еще одним израильским туристом), другие были ей незнакомы. Она заявляет, что только некоторые из насильников использовали презервативы.

Девушка говорит, что в какой-то момент ей удалось выбежать в коридор, одежды на ней не было. Она сумела найти своих британских друзей, те отвезли ее в местную больницу и вызвали полицию. Был составлен протокол, в который внесли результаты предварительной медицинской экспертизы об изнасиловании и царапинах на ногах.

В ходе следствия один из подозреваемых признался, что занимался сексом с потерпевшей вместе со своим другом. Но он настаивал, что все происходило по общему согласию, и больше никого в номере 723 не было. Однако впоследствии этот подозреваемый изменил свои показания и признался, что в номере были и другие израильтяне. Журналист 13-го канала ИТВ Дорон Герман сообщил: на заседании суда по продлению ареста стало известно, что один из задержанных подростков "сломался" на допросе и дал показания против своих товарищей.

Главный подозреваемый заявляет, что девушка говорила, что ей 25 лет, что она за "свободные отношения" и не возражала против секса с несколькими партнерами.

В ходе обыска в номере 723 полицейские нашли 18 презервативов, в том числе пять использованных. Были собраны образцы ДНК. Следствие продолжается.

Полиция Кипра также заявляет, что после изнасилования произошла драка между израильтянами и друзьями пострадавшей британской туристки. На телах нескольких подозреваемых есть синяки (в том числе на теле главного подозреваемого, у которого были романтические отношения с потерпевшей). Один из знакомых туристки, подавшей заявление, говорит, что все израильтяне, участвовавшие в групповом изнасиловании, были пьяны.

Потерпевшая остается в больнице. Ей была оказана психологическая помощь. Полиция планирует очные ставки подозреваемых с потерпевшей, когда та будет готова к таким встречам.

По оценке кипрских СМИ, следствие такого рода может занять несколько месяцев.

18 июля суд в Паралимни (юго-восток Кипра) продлил на 8 дней срок содержания под стражей 12 израильских подростков, арестованных по подозрению в групповом изнасиловании британской туристки. Местное издание cyprus-mail.com отмечает, что трое подозреваемых были доставлены в суд отдельно от других, остальные девять прибыли примерно через час в полицейском автобусе.

Судебные слушания, на которых присутствовали родители некоторых задержанных, прилетевшие из Израиля, проходили "за закрытыми дверями", без присутствия представителей СМИ, так как среди подозреваемых есть несовершеннолетние.

В ходе судебного заседания представитель правоохранительных органов сообщил, что в ближайшее время будут допрошены еще 35 свидетелей, в том числе работники отеля.

Адвокаты подозреваемых заявляют, что все, чье алиби будет подтверждено, вскоре будут освобождены из-под стражи.

Администрация отеля Napa Rocks от комментариев отказывается. Сайт Ynet однако приводит слова работников отеля о том, что летом большинство постояльцев – молодые туристы из Израиля и Великобритании. По их словам, обычно вечеринки около бассейна продолжаются всю ночь до рассвета, а по утрам они находят осколки бутылок из-под алкоголя, разбросанную одежду и противозачаточные средства.





