На марше "День Эль-Кудс" в Лондоне сионистов обвинили в трагедии Grenfell Tower

В ходе манифестации активистов мусульманских, пропалестинских и антиизраильских организаций, проходившей в "День Аль-Кудса" неподалеку от Гайд-парка и посольства США в Лондоне, прозвучали заявления о причастности "сионистов" к трагедии жителей высотного дома Grenfell Tower, где в результате пожара недавно погибло множество людей, сообщает сайт Algemeiner.

Один из ораторов заявил: "Некоторые из влиятельных сторонников Консервативной партии – сионисты. Они несут ответственность за гибель людей в Гренфелле. Сионистские сторонники партии Тори".

Отмечается также, что некоторые участники антиизраильской акции держали плакаты с надписью "Justice for Grenfell". Хотя эта трагедия, казалось бы, не имеет никакого отношения к тематике "Дня Аль-Кудса".

Al Quds Day: "Zionist" corporations were responsible for #Grenfell pic.twitter.com/9ZuqZ8YnDb — Zionist Federation (@ZionistFed) June 18, 2017

18 июня британская неправительственная организация "Исламская комиссия по правам человека" (IHRC) провела в Лондоне акцию, приуроченную к так называемому "Дню Аль-Кудса". Декларированная цель акции, проводимой в священный для мусульман месяц Рамадан: выражение солидарности с народом Палестины, борющимся против израильской оккупации.

Демонстранты собрались в 15:00 по местному времени на Дачесс-стрит, неподалеку от BBC Radio, и дошли до Гайд-парка, где, неподалеку от посольства США, вечером состоялся митинг.

В числе организаторов этой акции, кроме IHRC – "Союз ассоциаций студентов-мусульман", "Исламская студенческая ассоциация Лондона", "Кембридж против военной коалиции", "Друзья Аль-Аксы", "Мусульманская ассоциация Великобритании", "Кампания солидарности с Палестиной шотландских студентов", а также "Евреи за бойкот израильской продукции" и члены антисионистской еврейской общины "Нетурей Карта". Среди выступающих – раввин Коэн и скандально известная своей антисемитской деятельностью баронесса Дженни Тонг.

IHRC оповестила своих сторонников, что участникам разрешено нести флаги "Хизбаллы", политическое крыло которой не является, по мнению британских законодателей, террористической организацией, а также других фракций, солидарных с "борьбой палестинцев". Напомним, что США, Канада, Австралия и Лига арабских государств (ЛАГ) внесли "Хизбаллу" в "черный список" террористических организаций.

Примечательно, что в этом году участники акции выступали не только против Израиля, но также против властей Саудовской Аравии, и демонстрируют свою поддержку Ирану и Катару.

Более 23.500 человек подписали петицию, адресованную мэру Лондона Садику Хану, с требованием отменить данное мероприятие, сообщает сайт телеканала i24news. Представитель горсовета британской столицы заявил в ответ на это, что мэр не вправе отменить акцию, которая не противоречит законам страны. "День Аль-Кудс" был учрежден в 1979 году по инициативе основателя Исламской республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни. В этот день во многих странах мира проводятся антиизраильские акции.





