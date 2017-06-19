19 июня 2017 г.
последняя новость: 10:17
Почему секс в гостинице самый лучший
Галкин показал интимное фото жены
Вишневый пирог на творожном тесте
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:17 ООН: 64,5 млн человек в 2016 году были вынуждены покинуть свои дома
10:05 На марше "День Эль-Кудс" в Лондоне сионистов обвинили в трагедии Grenfell Tower
07:48 Тереза Мэй: полиция расследует инцидент в Лондоне как "потенциальный теракт"
07:02 Наезд на людей около мечети в Лондоне: один человек погиб, восемь госпитализированы
06:54 Мусульманский совет Великобритании: наезд на людей около мечети в Лондоне - акт исламофобии
05:44 Автомобильный теракт в Лондоне, есть пострадавшие
22:28 Теракт на популярном курорте в Мали: есть убитые
22:07 Exit polls: партия Макрона убедительно побеждает на парламентских выборах во Франции
21:38 В инциденте во время "Марша равенства" в Киеве пострадал израильтянин
20:05 Лесные пожары в Португалии: люди, пытаясь спастись от огня, погибали в своих машинах
В мире

На марше "День Эль-Кудс" в Лондоне сионистов обвинили в трагедии Grenfell Tower

время публикации: 10:05 | последнее обновление: 10:10 блог версия для печати фото
На марше "День Эль-Кудс" в Лондоне сионистов обвинили в трагедии Grenfell Tower

В ходе манифестации активистов мусульманских, пропалестинских и антиизраильских организаций, проходившей в "День Аль-Кудса" неподалеку от Гайд-парка и посольства США в Лондоне, прозвучали заявления о причастности "сионистов" к трагедии жителей высотного дома Grenfell Tower, где в результате пожара недавно погибло множество людей, сообщает сайт Algemeiner.

Один из ораторов заявил: "Некоторые из влиятельных сторонников Консервативной партии – сионисты. Они несут ответственность за гибель людей в Гренфелле. Сионистские сторонники партии Тори".

Отмечается также, что некоторые участники антиизраильской акции держали плакаты с надписью "Justice for Grenfell". Хотя эта трагедия, казалось бы, не имеет никакого отношения к тематике "Дня Аль-Кудса".

18 июня британская неправительственная организация "Исламская комиссия по правам человека" (IHRC) провела в Лондоне акцию, приуроченную к так называемому "Дню Аль-Кудса". Декларированная цель акции, проводимой в священный для мусульман месяц Рамадан: выражение солидарности с народом Палестины, борющимся против израильской оккупации.

Демонстранты собрались в 15:00 по местному времени на Дачесс-стрит, неподалеку от BBC Radio, и дошли до Гайд-парка, где, неподалеку от посольства США, вечером состоялся митинг.

В числе организаторов этой акции, кроме IHRC – "Союз ассоциаций студентов-мусульман", "Исламская студенческая ассоциация Лондона", "Кембридж против военной коалиции", "Друзья Аль-Аксы", "Мусульманская ассоциация Великобритании", "Кампания солидарности с Палестиной шотландских студентов", а также "Евреи за бойкот израильской продукции" и члены антисионистской еврейской общины "Нетурей Карта". Среди выступающих – раввин Коэн и скандально известная своей антисемитской деятельностью баронесса Дженни Тонг.

IHRC оповестила своих сторонников, что участникам разрешено нести флаги "Хизбаллы", политическое крыло которой не является, по мнению британских законодателей, террористической организацией, а также других фракций, солидарных с "борьбой палестинцев". Напомним, что США, Канада, Австралия и Лига арабских государств (ЛАГ) внесли "Хизбаллу" в "черный список" террористических организаций.

Примечательно, что в этом году участники акции выступали не только против Израиля, но также против властей Саудовской Аравии, и демонстрируют свою поддержку Ирану и Катару.

Более 23.500 человек подписали петицию, адресованную мэру Лондона Садику Хану, с требованием отменить данное мероприятие, сообщает сайт телеканала i24news. Представитель горсовета британской столицы заявил в ответ на это, что мэр не вправе отменить акцию, которая не противоречит законам страны. "День Аль-Кудс" был учрежден в 1979 году по инициативе основателя Исламской республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни. В этот день во многих странах мира проводятся антиизраильские акции.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 июня 2017 г.
В Лондоне проходит антиизраильская акция "День Эль-Кудса"
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 26 июля 2014 г.
В Лондоне и Берлине отметили "День аль-Кудс" антиизраильскими акциями
// NEWSru.co.il // В мире // 1 марта 2012 г.
"Израиль пожнет плоды содеянного": антисемитка Дженни Тонг изгнана из партии
// NEWSru.co.il // В мире // 13 февраля 2010 г.
Английская баронесса лишилась партийного поста за оскорбление израильских спасателей
// NEWSru.co.il // В мире // 12 февраля 2010 г.
Новый кровавый навет: английская баронесса обвиняет ЦАХАЛ в краже органов пострадавших гаитян







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 19 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017