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В мире

"ОВД-Инфо": в полицейском участке в Петербурге после задержаний 12 июня распылили газ

время публикации: 10:34 | последнее обновление: 10:34 блог версия для печати фото
Митинг в Санкт-Петербурге, 12 июня 2017 года
Митинг в Санкт-Петербурге, 12 июня 2017 года

По данным "ОВД-Инфо", в отделении полиции номер 33 в Санкт-Петербурге, в ночь на 13 июня, когда в участке находились задержанные в ходе антикоррупционных протестов, в одной из камер распылили перцовый газ.

По словам задержанных, на которых ссылается "ОВД-Инфо", газ был распылен в камере, где в это время находился один человек, не принимавший участие в митинге. Источники "ОВД-Инфо" утверждают, что газ был распылен после того, как задержанный начал "буйствовать". Через некоторое время газ через вентиляцию проник в камеры, где держали задержанных на митинге.

Всего в данном отделении полиции находились 17 задержанных в ходе антикоррупционной акции 12 июня.

Напомним, в Санкт-Петербурге 12 июня состоялась самая массовая в стране, не считая Москвы, акция протеста против коррупции. По данным "ОВД-Инфо", в ходе акции были задержаны 658 человек. 247 из них провели в отделениях полиции как минимум одну ночь.

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