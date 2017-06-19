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Реанимация мирного процесса: в Израиль приезжают два главных советника Трампа

время публикации: 18:13 | последнее обновление: 18:28 блог версия для печати фото
Джаред Кушнер

Два главных помощника президента США, его зять Джаред Кушнер и советник по национальной безопасности Джейсон Гринблатт приедут на этой неделе в Иерусалим. Их цель – дать новый старт мирным переговорам между Израилем и палестинцами.

О предстоящем визите пишет в понедельник, 19 июня, влиятельное американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

Этот приезд положит начало реализации плана мирного урегулирования, каким его видит нынешняя вашингтонская администрация.

"Для подписания исторического мирного соглашения потребуется время, и от успешности этого процесса будет зависеть количество визитов, – заявил официальный представитель Белого дома. – Находясь за кулисами переговоров между сторонами, мы будем продолжать общаться с соответствующими избирательными округами по всему региону, чтобы напомнить о том, что мир возможен, и продемонстрировать выгоды, связанные с успешными продвижением мирного процесса".

Кушнер, который прибудет в Израиль в среду, 21 июня, встретится в премьер-министром Биньямином Нетаниягу и председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Гринблатта ожидают сегодня, 19 июня.

Представитель Белого дома, имени которого The Wall Street Journal не приводит, сообщил, что в ходе этого визита не будут проводиться трехсторонние переговоры, и прорыва эксперты не ожидают.

Агентство новостей Reuters ранее собщало, что Белый дом начал "мирные переговоры" после визита Трампа в конце мая, который был организован Кушнером.

Представители Белого дома, на которых ссылаются ряд СМИ, подтвердили, что подписание мирного соглашения между израильтянами и палестинцами является одним из главных приоритетов администрации Трампа.

Кушнер в настоящее время находится под пристальным вниманием прессы – в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в ходе президентских выборов в США.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июня 2017 г.
Кушнер и Гринблат прибудут в Израиль на новый раунд переговоров







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