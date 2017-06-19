Попытка теракта в Лондоне: мужчина напал на полицейского с криком "Аллах Акбар"

Вооруженный ножом мужчина с криком "Аллах Акбар" напал на сотрудника полиции, дежурившего в районе станции метро Пэддингтон в Лондоне.

Нападавший был обезврежен и задержан полицейскими, сообщает Daily Star. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что накануне вечером около мечети в лондонском Финсбери-парке был совершен теракт против мусульман. Предварительное расследование показало, что 48-летний водитель автофургона, арендованного в компании Pontyclun Van Hire (Уэльс), сознательно давил людей. После наезда он выскочил из машины и кричал, что хотел бы "убить всех мусульман", утверждают очевидцы.

Водитель был избит и задержан гражданами, которые передали его представителям правоохранительных органов. Задержанный не был пьян. После допроса он был направлен на психиатрическую экспертизу.