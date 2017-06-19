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Мусульманский совет Великобритании: наезд на людей около мечети в Лондоне - акт исламофобии

время публикации: 06:54 | последнее обновление: 06:57 блог версия для печати фото
На месте теракта. Лондон, 19 июня 2017 года

Мусульманский совет Великобритании заявил, что наезд автофургона на людей около мечети в лондонском Финсбери-парке является "актом исламофобии" и призвал власти усилить меры безопасности вокруг мечетей в стране, передает Sky News.

Как сообщалось ранее, в ночь на понедельник, 19 июня, в Финсбери-парке автофургон наехал на людей, выходивших из мечети после молитвы. Затем из машины выскочил мужчина с ножом в руках, который ранил одного человека. В общей сложности, пострадали не менее 10 человек.

Известно, что полиция задержала подозреваемого.

По сведениям телеканала Sky News, в фургоне находились три человека. Двоим из них удалось сбежать.

Предположительно, автофургон был взят в аренду в Уэльсе.

Свидетели говорят, что водитель фургона явно целенаправленно давил людей.

Отметим, что хотя многие британские СМИ сравнивают происшедшее с терактом на Лондонском мосту 3 июня, власти Великобритании пока не называют инцидент в Финсбери-парке терактом.

Напомним, что похожий теракт был совершен в Лондоне вечером 3 июня. Тогда на Лондонском мосту автомобиль врезался в группу пешеходов, после чего из него вышли трое террористов, вооруженных ножами, которые напали на людей. Боевики также атаковали посетителей одного из ресторанов на территории продуктового рынка Borough Market. В результате теракта восемь человек погибли, около 50 получили ранения. Все террористы, участвовавшие в этом нападении, были уничтожены полицией. Имена террористов: 22-летний Юсуф Зарба, 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редван.

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Автомобильный теракт в Лондоне, есть пострадавшие







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