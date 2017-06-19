Наезд на людей около мечети в Лондоне: один человек погиб, восемь госпитализированы

Полиция Лондона сообщает, что один из пострадавших в результате наезда на людей около мечети в Финсбери-парке скончался. Восемь человек, получивших травмы в результате этого инцидента госпитализированы, передает агентство Reuters.

Ранее сообщалось о не менее 10 пострадавших.

Судя по сообщениям британских СМИ, автофургон наехал на людей, выходивших из мечети после молитвы. Затем из машины выскочил мужчина с ножом в руках, который ранил одного человека.

Известно, что задержан подозреваемый. Британские СМИ сообщают, что водителя автофургона задержали граждане, которые передали его представителям правоохранительных органов.

Сайт BBC пишет, что задержанному 48 лет. Его имя пока не публикуется. Полиция заявляет, что задержанного направят на психиатрическую экспертизу.

По сведениям телеканала Sky News, в фургоне находились три человека. Двоим из них удалось сбежать.

Предположительно, автофургон был взят в аренду в Уэльсе.

Свидетели говорят, что водитель фургона явно целенаправленно давил людей.

Отметим, что хотя многие британские СМИ сравнивают происшедшее с терактом на Лондонском мосту 3 июня, власти Великобритании пока не называют инцидент в Финсбери-парке терактом.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиция рассматривает инцидент у мечети в Лондоне как "потенциальный теракт".

Мусульманский совет Великобритании заявил, что происшедшее является "актом исламофобии" и призвал власти усилить меры безопасности вокруг мечетей в стране.

Сайт Sky News Arabia отмечает, что в районе, где был совершен наезд на группу мусульман, проживают в основном выходцы из Алжира, Сомали и Йемена. Местные жители полагают, что речь идет об акции мести.

Информация уточняется.

Напомним, что похожий теракт был совершен в Лондоне вечером 3 июня. Тогда на Лондонском мосту автомобиль врезался в группу пешеходов, после чего из него вышли трое террористов, вооруженных ножами, которые напали на людей. Боевики также атаковали посетителей одного из ресторанов на территории продуктового рынка Borough Market. В результате теракта восемь человек погибли, около 50 получили ранения. Все террористы, участвовавшие в этом нападении, были уничтожены полицией. Имена террористов: 22-летний Юсуф Зарба, 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редван.





