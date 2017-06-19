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В мире

Британские власти признали инцидент в Лондоне терактом против мусульман

время публикации: 11:32 | последнее обновление: 11:52 блог версия для печати фото
На месте теракта. Лондон, 19 июня 2017 года
На месте теракта. Лондон, 19 июня 2017 года
На месте теракта. Лондон, 19 июня 2017 года

Власти Великобритании признали, что наезд на людей около мечети в лондонском Финсбери-парке был террористическим актом, направленным против мусульман. В результате этой атаки один человек погиб, более 10 получили ранения и травмы. Восьми пострадавшим потребовалась госпитализация, двое из них в тяжелом состоянии.

- Наезд на людей около мечети в Лондоне. Фоторепортаж

Предварительное расследование показало, что 48-летний водитель автофургона, арендованного в компании Pontyclun Van Hire (Уэльс), сознательно давил людей. После наезда он выскочил из машины и кричал, что хотел бы "убить всех мусульман", утверждают очевидцы.

Водитель был избит и задержан гражданами, которые передали его представителям правоохранительных органов. Задержанный не был пьян. После допроса он был направлен на психиатрическую экспертизу.

Мэр Лондона Садик Хан заявил в интервью Sky News, что речь идет об "ужасающем террористическом акте", поставив его в один ряд с терактами на Вестминстерском мосту, на Лондонском мосту и в Манчестере, совершенными исламистами.

Он подчеркнул, что во всех случаях речь шла об "атаках на наши общие ценности, такие как свобода, терпимость и взаимоуважение".

"Терроризм – это терроризм, вдохновлен ли он исламистской идеологией или иными формами "вдохновения"", – сказал мэр британской столицы.

Садик Хан заявил, что скорбит по погибшим в результате этих терактов и о жертвах пожара в Grenfell Tower.

Полиция Лондона на данном этапе расследования заявляет, что других подозреваемых нет. Раньше британские СМИ сообщали со ссылкой на свидетелей происшествия, что в фургоне находились еще два человека, которые сбежали. Полицейские эту информацию опровергают. Публикации о том, что водитель фургона якобы напал на граждан с ножом в руках, полиция не комментирует.

Мусульманский совет Великобритании заявил, что происшедшее является "актом исламофобии" и призвал власти усилить меры безопасности вокруг мечетей в стране.

Недавние теракты в Великобритании, совершенные исламистами

Вечером 3 июня на Лондонском мосту автомобиль врезался в группу пешеходов, после чего из него вышли трое террористов, вооруженных ножами, которые напали на людей. Боевики также атаковали посетителей одного из ресторанов на территории продуктового рынка Borough Market. В результате теракта восемь человек погибли, около 50 получили ранения. Все террористы, участвовавшие в этом нападении, были уничтожены полицией. Имена террористов: 22-летний Юсуф Зарба, 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редван.

22 мая на стадионе Manchester Arena в Манчестере был совершен теракт, в результате которого погибли 22 человека и более 60 получили ранения. Исполнителем теракта был 22-летний Салман Абэди, уроженец Манчестера ливийского происхождения.

22 марта на Вестминстерском мосту в Лондоне был совершен наезд на прохожих, после чего террорист выскочил из машины и, вооруженный двумя ножами, побежал к зданию парламента, где ранил еще несколько человек. Только после этого полиции удалось застрелить террориста, которым оказался уроженец Великобритании 52-летний Халид Масуд. В результате этого теракта погибли четыре человека и несколько десятков получили ранения.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июня 2017 г.
Тереза Мэй: полиция расследует инцидент в Лондоне как "потенциальный теракт"
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июня 2017 г.
Наезд на людей около мечети в Лондоне: один человек погиб, восемь госпитализированы
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июня 2017 г.
Мусульманский совет Великобритании: наезд на людей около мечети в Лондоне - акт исламофобии
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июня 2017 г.
Автомобильный теракт в Лондоне, есть пострадавшие







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Понедельник, 19 июня 2017 г.
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