Британские власти признали инцидент в Лондоне терактом против мусульман

Власти Великобритании признали, что наезд на людей около мечети в лондонском Финсбери-парке был террористическим актом, направленным против мусульман. В результате этой атаки один человек погиб, более 10 получили ранения и травмы. Восьми пострадавшим потребовалась госпитализация, двое из них в тяжелом состоянии.

- Наезд на людей около мечети в Лондоне. Фоторепортаж

Предварительное расследование показало, что 48-летний водитель автофургона, арендованного в компании Pontyclun Van Hire (Уэльс), сознательно давил людей. После наезда он выскочил из машины и кричал, что хотел бы "убить всех мусульман", утверждают очевидцы.

Водитель был избит и задержан гражданами, которые передали его представителям правоохранительных органов. Задержанный не был пьян. После допроса он был направлен на психиатрическую экспертизу.

Мэр Лондона Садик Хан заявил в интервью Sky News, что речь идет об "ужасающем террористическом акте", поставив его в один ряд с терактами на Вестминстерском мосту, на Лондонском мосту и в Манчестере, совершенными исламистами.

Он подчеркнул, что во всех случаях речь шла об "атаках на наши общие ценности, такие как свобода, терпимость и взаимоуважение".

"Терроризм – это терроризм, вдохновлен ли он исламистской идеологией или иными формами "вдохновения"", – сказал мэр британской столицы.

Садик Хан заявил, что скорбит по погибшим в результате этих терактов и о жертвах пожара в Grenfell Tower.

Полиция Лондона на данном этапе расследования заявляет, что других подозреваемых нет. Раньше британские СМИ сообщали со ссылкой на свидетелей происшествия, что в фургоне находились еще два человека, которые сбежали. Полицейские эту информацию опровергают. Публикации о том, что водитель фургона якобы напал на граждан с ножом в руках, полиция не комментирует.

Мусульманский совет Великобритании заявил, что происшедшее является "актом исламофобии" и призвал власти усилить меры безопасности вокруг мечетей в стране.

Недавние теракты в Великобритании, совершенные исламистами

Вечером 3 июня на Лондонском мосту автомобиль врезался в группу пешеходов, после чего из него вышли трое террористов, вооруженных ножами, которые напали на людей. Боевики также атаковали посетителей одного из ресторанов на территории продуктового рынка Borough Market. В результате теракта восемь человек погибли, около 50 получили ранения. Все террористы, участвовавшие в этом нападении, были уничтожены полицией. Имена террористов: 22-летний Юсуф Зарба, 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редван.

22 мая на стадионе Manchester Arena в Манчестере был совершен теракт, в результате которого погибли 22 человека и более 60 получили ранения. Исполнителем теракта был 22-летний Салман Абэди, уроженец Манчестера ливийского происхождения.

22 марта на Вестминстерском мосту в Лондоне был совершен наезд на прохожих, после чего террорист выскочил из машины и, вооруженный двумя ножами, побежал к зданию парламента, где ранил еще несколько человек. Только после этого полиции удалось застрелить террориста, которым оказался уроженец Великобритании 52-летний Халид Масуд. В результате этого теракта погибли четыре человека и несколько десятков получили ранения.





