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12:55 Число жертв пожара в лондонском Grenfell Tower увеличилось до 79
В мире

Число жертв пожара в лондонском Grenfell Tower увеличилось до 79

время публикации: 12:55 | последнее обновление: 12:55 блог версия для печати фото
Портреты пропавших после пожара в Лондоне. 16 июня 2017 года

Согласно официальным данным, число погибших и пропавших, считающихся погибшими, в результате пожара в высотном здании Grenfell Tower в Лондоне достигло 79 человек, сообщает BBC.

Расследование причин и обстоятельств возникновения пожара, в результате которого на западе Лондона полностью сгорел 120-квартирный жилой высотный дом Grenfell Tower, продолжается.

Напомним, 14 июня возник пожар в жилом высотном здании Grenfell Tower на западе Лондона. Пожар охватил все 24-этажное здание. В доме, по разным данным, проживали от 400 до 600 человек. До сих пор остается неясным, скольким из них удалось спастись.

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