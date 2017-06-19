Число жертв пожара в лондонском Grenfell Tower увеличилось до 79

Согласно официальным данным, число погибших и пропавших, считающихся погибшими, в результате пожара в высотном здании Grenfell Tower в Лондоне достигло 79 человек, сообщает BBC.

Расследование причин и обстоятельств возникновения пожара, в результате которого на западе Лондона полностью сгорел 120-квартирный жилой высотный дом Grenfell Tower, продолжается.

Напомним, 14 июня возник пожар в жилом высотном здании Grenfell Tower на западе Лондона. Пожар охватил все 24-этажное здание. В доме, по разным данным, проживали от 400 до 600 человек. До сих пор остается неясным, скольким из них удалось спастись.