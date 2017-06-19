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В мире

Владельцы Grenfell Tower угрожали судом жильцам, предупреждавшим их об опасности

время публикации: 17:13 | последнее обновление: 17:13 блог версия для печати фото
Владельцы Grenfell Tower угрожали судом жильцам, предупреждавшим их об опасности

Две женщины, проживавшие в сгоревшем Grenfell Tower и погибшие во время пожара, подвергались ранее угрозам со стороны владельцев этого здания – за то, что пытались предупредить их о катастрофическом состоянии дома.

Об этом пишет в понедельник, 19 июня, британское издание Мirror.

Марим Элгвахри, 27 лет, и 33-летняя Надя Шукар, мать троих детей, получали письма с угрозами и требованием положить конец призывам заняться пожарной безопасностью дома, в котором они проживали. Но Марим и Надя продолжали донимать жалобами владельцев, компанию Kensington and Chelsea Tenant Management, предупреждая об опасности возгорания и последующей катастсрофы.

Кроме того, эти женщины организовывали вечеринки и барбекю для соседей, и в ходе этих мероприятий пытались привлечь их к своей борьбе за улучшение жилищных условий. Петицию, которую они напечатали, подписали 90% жильцов Grenfell Tower.

Несколько дней тому назад выяснилось, что эта компания угрожала судом также Фрэнсису О'Коннору, соседу Марим и Нади, который опубликовал в своем блоге сведения о катастрофическом положении в области пожарной безопасности. Адвокаты Kensington and Chelsea Tenant Management обвинили его в "клевете и преследовании".

Жителям же соседнего квартала утром того дня, когда загорелся Grenfell Tower, были вручены письма от юристов, в которых говорилось о недопустимости детских игр с мячом.

Согласно официальным данным, число погибших и пропавших, считающихся погибшими, в результате пожара в высотном здании Grenfell Tower в Лондоне достигло 79 человек. Расследование причин и обстоятельств возникновения пожара, в результате которого на западе Лондона полностью сгорел 120-квартирный жилой высотный дом Grenfell Tower, продолжается.

Надя и Марим, а также ее мать, 64-летняя Исла, числятся в без вести пропавших. На листовке в перечнем имен пропавших написано: "Они не заслужили этого".

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