На фестивале в Новой Зеландии изъяли слово "Израиль" из мюзикла о Иосифе Прекрасном

Мэри Причард, бессменный директор новозеландского фестиваля искусств Artsplash, принесла свои извинения за то, что изъяла слово "Израиль", звучавшее в одной из песен мюзикла "Иосиф и его удивительные цветные одежды" Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, излагающего библейскую историю о Иосифе Прекрасном.

Об этом пишет в понедельник, 19 июня, сетевое издание JWire.

В статье говорится, что из песни под названием "Закрыть каждую дверь", которую исполняет Иосиф в сопровождении детского хора, была изъята часть фразы "Дети Израиля никогда не бывают одиноки" и заменена словосочетанием "Дети Благодати".

Причард, которая проводит это ежегодное мероприятие в течение последних тридцати лет, сообщила в письме, адресованном Еврейскому региональному совету Веллингтона и другим критикам, что оригинальный текст будет восстановлен и прозвучит в спектакле, премьера которого состоится в сентябре этого года. Она заявляет, что несет полную ответственность за эту "прискорбную ошибку".

Ранее в этом месяце Израиль и Новая Зеландия приняли решение восстановить дипломатические отношения, разорванные в декабре 2016 года, когда Веллингтон выступил в качестве одного из инициаторов антисемитской резолюции Совбеза ООН №2334.

Напомним, что в декабре прошлого года Новая Зеландия выступила в качестве одного из инициаторов резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей израильские поселения на Западном берегу. Резолюция №2334, поставленная на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой и принятая 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН, осуждает всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим").

Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Антиизраильская резолюция была утверждена при поддержке 14 из 15 стран, входящих в СБ ООН. США воздержались от голосования, не воспользовавшись правом вето (впервые с 1980 года). За принятие этой резолюции проголосовали: Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай.

В ответ Израиль отозвал своего посла из Новой Зеландии, а Нетаниягу позвонил тогдашнему главе МИД Мюррею Маккалли и назвал этот шаг "объявлением войны".