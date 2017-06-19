Тереза Мэй: полиция расследует инцидент в Лондоне как "потенциальный теракт"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне чрезвычайного заседания правительства заявила, что полиция расследует инцидент около мечети в Финсбери-парке как "потенциальный теракт", сообщает BBC.

Она назвала происшедшее "ужасающим инцидентом". "Все мои помыслы о тех, кто был ранен, об их близких и работе аварийных служб на месте происшествия", – сказала она.

Известно, что к расследованию привлечен отдел по борьбе с террором лондонской полиции. Однако пока происшедшее не квалифицировано как террористический акт.

В ночь на понедельник, 19 июня, около мечети в лондонском Финсбери-парке автофургон наехал на людей. Один человек погиб, восемь пострадавших были госпитализированы. Свидетели говорят, что водитель явно давил людей преднамеренно.

Британские СМИ сообщали также, что после наезде из машины выскочил мужчина с ножом в руках, который ранил одного человека.

Сообщалось, что задержан подозреваемый. Британские СМИ отмечают, что водителя автофургона задержали граждане, которые передали его представителям правоохранительных органов.

Сайт BBC пишет, что задержанному 48 лет. Его имя пока не публикуется.

По сведениям телеканала Sky News, в фургоне находились три человека. Двоим из них удалось сбежать.

Предположительно, автофургон был взят в аренду в Уэльсе.

Мусульманский совет Великобритании заявил, что происшедшее является "актом исламофобии" и призвал власти усилить меры безопасности вокруг мечетей в стране.

Напомним, что похожий теракт был совершен в Лондоне вечером 3 июня. Тогда на Лондонском мосту автомобиль врезался в группу пешеходов, после чего из него вышли трое террористов, вооруженных ножами, которые напали на людей. Боевики также атаковали посетителей одного из ресторанов на территории продуктового рынка Borough Market. В результате теракта восемь человек погибли, около 50 получили ранения. Все террористы, участвовавшие в этом нападении, были уничтожены полицией. Имена террористов: 22-летний Юсуф Зарба, 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редван.





