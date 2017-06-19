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Трагедия в Норильске: влюбленный мужчина зарезал семью из трех человек

время публикации: 15:06 | последнее обновление: 15:13 блог версия для печати фото
Трагедия в Норильске: влюбленный мужчина зарезал семью из трех человек

Правоохранительные органы Красноярского края завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего жителя Норильска, который из-за любви к женщине, проживавшей по соседству, убил саму возлюбленную и ее семью – мужа и двухлетнюю дочь.

Преступнику инкриминированы параграфы "а, в, к" второй части статьи№ 105 ("Убийство") УК РФ, сообщается на официальном сайте краевого ГСУ СК РФ. Максимальное наказание по данной статье – пожизненное лишение свободы.

Напомним, что 1 апреля 2016 года в Норильске были обнаружены тела трех человек: 31-летнего мужчины, его 28-летней жены и ребенка, которому не было и трех лет.

По версии следователей, 28 марта 2016 года мужчина, питавший нежные чувства к соседке, решил убить ее супруга. Злоумышленник проник в квартиру потерпевшего, предполагая, что тот будет дома один.

Однако в доме, вопреки расчетам убийцы, находились жена и малолетняя дочь. Злоумышленник изменил свои планы и убил всех троих, использовав в качестве орудия убийства нож и металлические прутья.

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