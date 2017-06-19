Всплеск антисемитизма в Чили: еврейская община говорит об "импортированном конфликте"

На фоне резкого роста количества ксенофобских, расистских и антисемитских инцидентов еврейская община Чили обеспокоена тем, что палестино-израильский конфликт якобы импортируется в эту южноамериканскую страну и оказывает негативное влияние на ситуацию.

Об этом пишет в понедельник, 19 июня, сайт газеты The Jerusalem Post.

Лидеры еврейской общины в минувшую пятницу подали в суд исковое заявление в связи с антисемитским инцидентом, происшедшим 8 июня на футбольном матче между командой Estadio Israelita Maccabi и клубом "Палестина" в составе любительской "Суперлиги".

Согласно информации чилийских СМИ, игра была приостановлена, и несколько игроков клуба "Палестина" удалены с поля за агрессивное и неспортивное поведение, а также за расистские и антисемитские оскорбления в отношении игроков еврейского происхождения.

Согласно данным, изложенным в исковом заявлении, в этом конфликте участвовали около 200 болельщиков палестинской команды, а также их фанаты в соцсетях.

Один из них выскочил на поле, размахивая палестинским флагом, и напал на члена еврейской команды с криком: "А вашим флагом я подтираю задницу, и мы убьем вас, долбанных евреев".

Также в ходе этого инцидента прозвучали и другие антисемитские оскорбления, включая отсылки к Холокосту и нацистские лозунги. Палестинские фанаты преследовали еврейских футболистов и в раздевалке, нанося им удары кулаками и ногами. Был нанесен ущерб автомобилям, принадлежащим игрокам ненавистной им команды.

Руководство клуба "Палестина" поспешило обвинить еврейскую общину в том, что она якобы воспользовалась ситуацией для политических целей и преувеличивает размеры этого малозначительного инцидент.

Через несколько дней после матча на стенах клуба "Палестина" были обнаружен следующие надписи: "арабские террористы", "Палестины не существует" и "Еврейский народ жив", а также изображение Звезды Давида.

Палестинские спортсмены назвали их проявлением "трусливой агрессии", еврейская община также осудила этот акт мести и призвала к солидарности с палестинской, сообщает местная радиостанция AND.

"Импортированный конфликт" продолжился на страницах ведущей чилийской газеты El Mercurio, где была опубликована статья под названием "50 лет оккупации и апартеида в Палестине". Еврейская община ответил на это заявлением о том, что "для установления мира требуются два партнера" и списком предложений Израиля, отвергнутых палестинской стороной.