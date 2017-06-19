Полицейская операция в центре Парижа: СМИ сообщают о "горящем автомобиле"

Полиция Парижа проводит экстренную операцию на Елисейских полях, расположенных в центре французской столицы. Подробности этой акции агентство новостей The Associated Press, пишущее об этом инциденте, не сообщает, упоминая лишь о "горящем автомобиле".

Позже французское новостное агентство AFP сообщило со ссылкой на источник в полиции, что автомобиль врезался в полицейскую машину и загорелся, водитель автомобиля находится в бессознательном состоянии

О том, было ли это происшествие результатом ДТП или же спланированной акцией, пока не известно.

Напомним, что полиция Франции находится в состоянии повышенной боеготовности уже второй год – после серии терактов в столице.

Ранее в этом месяце неизвестный злоумышленник, вооруженный молотком, напал на полицейского, охранявшего Собор Парижской богоматери ( Нотр-Дам де Пари), и попытался нанести ему удар.

Французская полиция квалифицировала нападение как теракт. Причины и обстоятельства этого преступления расследуются отделом полиции по борьбе с терроризмом.

В апреле этого года спецслужбам Франции удалось предотвратить теракт, который должен был произойти на завершающем этапе президентской кампании. Двое подозреваемых были задержаны.

Ранее в этом месяце на Елисейских полях произошло нападение на полицейских, в результате которого один страж порядка погиб, а его коллега получил ранения. СМИ сообщали, что следователи обнаружили при осмотре места происшествия на Елисейских полях записку, в которой упоминается ИГ.